В субботу, 6-го ноября, состоится матч четырнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором одесский «Черноморец» встретится со львовским «Рухом».

Поединок пройдет во Львове на «Арене Львов», стартовый свисток прозвучит в 19:30.

«Черноморец» – «Рух». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу во Львове можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Рух», за которой можно следить здесь.