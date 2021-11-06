В субботу, 6-го ноября, состоится матч четырнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором одесский «Черноморец» встретится со львовским «Рухом».
Поединок пройдет во Львове на «Арене Львов», стартовый свисток прозвучит в 19:30.
«Черноморец» – «Рух». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Встречу во Львове можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Рух», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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