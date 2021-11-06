В субботу, 6-го ноября, состоится матч четырнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Минай» и «Мариуполь».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Минай – Мариуполь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу в Ужгороде можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Футбол 2.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Мариуполь», за которой можно следить здесь.