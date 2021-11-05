ФОТО. Со слезами на глазах. Как Хави прощался с Аль-Саддом

Сегодня Хави Эрнандес расторг контракт с «Аль-Саддом» для того, чтобы возглавить «Барселону». Прощание с «Аль-Саддом» явно далось каталонцу непросто – без слез не обошлось:

🔚 Xavi Hernández se despide del Al Sadd entre lágrimas pic.twitter.com/s76hp2r6Ep — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 5, 2021

За расторжение контракта с Хави «Аль-Садд» получил 5 миллионов евро.