ФОТО. Со слезами на глазах. Как Хави прощался с Аль-Саддом

Сегодня Хави Эрнандес расторг контракт с «Аль-Саддом» для того, чтобы возглавить «Барселону». Прощание с «Аль-Саддом» явно далось каталонцу непросто – без слез не обошлось:
🔚 Xavi Hernández se despide del Al Sadd entre lágrimas pic.twitter.com/s76hp2r6Ep— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 5, 2021
За расторжение контракта с Хави «Аль-Садд» получил 5 миллионов евро.
Источник — Mundo Deportivo
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Удачи ему в качестве тренера в родном клубе
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