ФОТО. Со слезами на глазах. Как Хави прощался с Аль-Саддом

Вскоре тренер возглавит «Барселону»

  • 05.11.2021 23:07
  • 1313 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО. Со слезами на глазах. Как Хави прощался с Аль-Саддом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня Хави Эрнандес расторг контракт с «Аль-Саддом» для того, чтобы возглавить «Барселону». Прощание с «Аль-Саддом» явно далось каталонцу непросто – без слез не обошлось:

За расторжение контракта с Хави «Аль-Садд» получил 5 миллионов евро.

Источник — Mundo Deportivo

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Serhii P.
    Serhii P., 05.11.2021 23:46
    +2
    Це він від щастя ))
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    belerilf1
    belerilf1, 05.11.2021 23:55
    +1
    арабы так много платили, но приходится вспоминать что в душе ты барселонец и нада спасать своих
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    BekXan
    online
    BekXan, 05.11.2021 23:14
    +1
    А слёзы быи литрами?Чё вы парите людям.
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    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 06.11.2021 00:17
    0
    Согласен со всем ниже написанным в комментариях. Хавi рад и ждал чтоб вернуться домой
    Удачи ему в качестве тренера в родном клубе
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