Антонио КОНТЕ: «Пришел в Тоттенхэм для побед. Это большой вызов»

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал о том, какие цели ставит перед собой на посту наставника «Шпор»:

«Это большой, большой вызов. Я очень хорошо знаю, что этот клуб много лет не побеждает. Но я думаю, что пришел в «Тоттенхэм» для побед. Они не приходят за день, два или три дня. Они не приходят за месяц. Нужно долгосрочное видение.

У «Тоттенхэма» с этим все отлично за пределами поля. Теперь нужно добиться его на футбольном поле. Это важно, если мы хотим побеждать. Думаю, говорить сейчас, что мы хотим сделать это или достичь того, – не очень хорошо и несправедливо.

Сейчас мы лишь хотим стать сильными, начать совместную работу и думать о том, что нам нужно улучшить. А у этой команды есть большое пространство для прогресса. Но сейчас, и даже больше, чем в прошлом, мы должны больше работать».

Ранее «Тоттенхэм» в дебютном матче Конте обыграл 3:2 «Витесс» в Лиге конференций.