17-й тур
Эпицентр Дунаевцы
3 : 1
Левый берег
05.11.2021, FT

Сенсационное поражение лидера. Левый берег проиграл второй матч подряд

5 ноября состоялись два поединка 17-го тура Второй лиги чемпионата Украины

  • 05.11.2021 20:54
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Сенсационное поражение лидера. Левый берег проиграл второй матч подряд
© ФК Левый берег

5 ноября состоялись два поединка 17-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Лидер группы A «Левый берег» из Киева сенсационно потерпел второе поражение подряд, проиграв на выезде «Эпицентру» (1:3).

Вторая лига. 17-й тур

Мункач Мукачево – Буковина Черновцы  1:1

Голы: В. Луцив, 90+3 – Орловский, 30.

Удаление: Орловский (Буковина), 87.

Эпицентр Дунаевцы  Левый Берег Киев  3:1

Голы: Беженар, 22, Кривобедрый, 48, Буй, 90 – Коваль, 11.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Николай Буй (Эпицентр Дунаевцы).
48' ГОЛ ! Мяч забил Арсен Кривобедрый (Эпицентр Дунаевцы).
24' ГОЛ ! Мяч забил Андрей Беженар (Эпицентр Дунаевцы).
11' ГОЛ ! Мяч забил Василий Коваль (Левый берег).

Источник — Sport.ua

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