Сенсационное поражение лидера. Левый берег проиграл второй матч подряд

5 ноября состоялись два поединка 17-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Лидер группы A «Левый берег» из Киева сенсационно потерпел второе поражение подряд, проиграв на выезде «Эпицентру» (1:3).
Вторая лига. 17-й тур
Мункач Мукачево – Буковина Черновцы – 1:1
Голы: В. Луцив, 90+3 – Орловский, 30.
Удаление: Орловский (Буковина), 87.
Эпицентр Дунаевцы – Левый Берег Киев – 3:1
Голы: Беженар, 22, Кривобедрый, 48, Буй, 90 – Коваль, 11.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Николай Буй (Эпицентр Дунаевцы).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Арсен Кривобедрый (Эпицентр Дунаевцы).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Беженар (Эпицентр Дунаевцы).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Василий Коваль (Левый берег).
Источник — Sport.ua
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