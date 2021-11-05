5 ноября в 19:30 состоится матч 14-го тура УПЛ, в котором сыграют «Александрия» и «Металлист 1925».
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Александрия – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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