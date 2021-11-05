ОФИЦИАЛЬНО. Интер продлил контракт с чемпионом Европы

«Интер» официально сообщил о продлении контракта с Николо Бареллой. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.

Финансовые условия сделки не разглашаются, но, по информации итальянских СМИ, новая зарплата Бареллы составит 4,5 миллиона евро в год с постепенным ростом до суммы 6,5 миллионов в год к концу контракта. Также Барелле пообещали статус капитана команды со следующего сезона.

В нынешнем сезоне на счету Бареллы 1 гол и 6 ассистов в 15 матчах за «Интер» во всех турнирах. Трансферная стоимость 24-летнего хавбека оценивается в 65 миллионов евро.

В воскресенье, 7 ноября «Интер» ждет матч против «Милана» в Серии А.