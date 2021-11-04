Интер договорился о пятилетнем контракте с одним из лидеров

«Интер» договорился о новом контракте с полузащитником Николо Бареллой. Как сообщает инсайдер Николо Скира, стороны согласовали пятилетний контракт до 2026 года.
Поо новому соглашению Барелла будет получать 4,5 млн евро в год и 5 миллионов в качестве бонусов.
Ранее интерес к Барелле проявлял «Реал».
В нынешнем сезоне на счету Бареллы 1 гол и 5 голевых передач в 11 матчах Серии А.
Источник — твиттер Николо Скиры
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