Интер договорился о пятилетнем контракте с одним из лидеров

Итальянский клуб сохранит Николо Бареллу

  • 04.11.2021 13:49
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Интер договорился о пятилетнем контракте с одним из лидеров
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Интер» договорился о новом контракте с полузащитником Николо Бареллой. Как сообщает инсайдер Николо Скира, стороны согласовали пятилетний контракт до 2026 года.

Поо новому соглашению Барелла будет получать 4,5 млн евро в год и 5 миллионов в качестве бонусов.

Ранее интерес к Барелле проявлял «Реал».

В нынешнем сезоне на счету Бареллы 1 гол и 5 голевых передач в 11 матчах Серии А.

Источник — твиттер Николо Скиры

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