Реал нацелился на звезду Интера

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании 24-летнего центрального полузащитника миланского «Интера» и сборной Италии Николо Бареллы.
На данный момент Барелла интересует «Реал» даже больше, чем 28-летний французский хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.
Барелла перешел в «Интер» из «Кальяри» в сентябре 2020 года за €32,5 миллиона. В текущем сезоне Николо провел за миланскую команду 4 матча во всех турнирах, где отдал 3 результативные передачи.
Контракт Николо с «Интером» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €65 миллионов.
Источник — Fichajes.net
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