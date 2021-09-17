Реал нацелился на звезду Интера

Николо Барелла может продолжить карьеру в мадридском клубе

  • 17.09.2021 17:34
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Реал нацелился на звезду Интера
© Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании 24-летнего центрального полузащитника миланского «Интера» и сборной Италии Николо Бареллы.

На данный момент Барелла интересует «Реал» даже больше, чем 28-летний французский хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

Барелла перешел в «Интер» из «Кальяри» в сентябре 2020 года за €32,5 миллиона. В текущем сезоне Николо провел за миланскую команду 4 матча во всех турнирах, где отдал 3 результативные передачи.

Контракт Николо с «Интером» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €65 миллионов.

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Источник — Fichajes.net

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