В субботу, 6 ноября, на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри состоится матч 12-го тура итальянской Серии А, в котором местный «Кальяри» примет «Аталанту». Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени. Арбитром встречи будет Марко Пиччинини.

«Кальяри»

«Красно-синие» в этом сезоне разочаровывают больше всех в чемпионате Италии. «Островитяне» смогли набрать лишь шесть очков в 11 матчах и замыкают турнирную таблицу чемпионата Италии. «Сардинцы» добыли лишь одну победу, трижды сыграли вничью и семь раз проиграли. Конечно, не такого старта сезона ждали болельщики и руководство клуба. Скорее всего, борьбы за выживание «Кальяри» не избежать, поскольку игра команды оставляет желать лучшего.

Что касается последних результатов команды, то подопечные Вальтера Мадзарри проиграли три последние встречи «Фиорентине», «Роме» и «Болонье». Команда явно находится в кризисе и для того, чтобы выйти из него, нужно побеждать.

Не помогут «красно-синим» в игре с «Аталантой» травмированные Энрике Далберт, Марко Рог, Рикардо Ладинетти и Дамир Сетер. Также под вопросом выход на поле Себастьяна Валюкевича и Паоло Фараго. Также дисквалифицирован Мартин Касерес.

«Аталанта»

Бергамаски среди недели провели поединок Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Подопечные Джан Пьеро Гасперини сыграли вничью и сохранили отличные шансы на выход в плей-офф. Сейчас у «Аталанты» пять очков и третья позиция, но от первой строчки отставание составляет лишь два балла, поэтому вся борьба еще впереди.

В чемпионате Италии команда из Бергамо имеет в своем активе 19 очков и занимает пятое место в турнирной таблице и имеет 12 очков отставания от лидирующих «Наполи» и «Милана». Скорее всего, «Аталанта» снова будет вести борьбу за четверку сильнейших, но добраться до Скудетто вряд ли получится.

Робин Госенс, Маттео Пессина, Рафаэль Толои и Ханс Хатебур находятся в лазарете «Аталанты» и не смогут принять участие в матче с «Кальяри». Что касается Руслана Малиновского, то он должен получить место в стартовом составе.

История встреч

Соперники провели между собой 54 матча. Небольшое преимущество на стороне «Аталанты», которая добыла 22 победы. 20 игр завершились викториями «Кальяри», а 12 раз оппоненты не могли выявить сильнейшего.

Ориентировочные составы

«Кальяри»: Краньо, Заппа, Годин, Карбони, Ликояннис, Нандес, Марин, Стротман, Дейола, Паволетти, Жоао Педро.

«Аталанта»: Муссо, Де Рон, Демираль, Паломино, Дзаппакоста, Фройлер, Малиновский, Мехле, Иличич, Пашалич, Сапата.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.52 по линии Parimatch.

6 ноября, суббота