12-й тур
Кальяри
1 : 2
Аталанта
06.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Малиновский отыграл больше тайма, Аталанта выиграла в матче Серии A

«Аталанта» не без проблем одолела аутсайдера

  • 06.11.2021 23:40
  • 491 просмотр
  • 1 комментарий
Малиновский отыграл больше тайма, Аталанта выиграла в матче Серии A
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Аталанта» после тяжелого матча Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» в поединке чемпионата Италии одержала непростую победу над аутсайдером «Кальяри».

Команда занимает в таблице последнее место, однако боролась и уступила лишь 1:2. Руслан Малиновский вышел в основном составе и был заменен на 63-й минуте.

«Аталанта» с 22 пунктами поднимается на 4-е место.

Чемпионат Италии. 12-й тур

Кальяри - Аталанта 1:2
Голы: Педру, 27 - Пашалич, 6, Сапата, 43

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    belerilf1
    belerilf1, 06.11.2021 23:58
    -2
    решало с боснийцами обязательно забьёт дальним ударом, вот увидите!
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