Малиновский отыграл больше тайма, Аталанта выиграла в матче Серии A

«Аталанта» после тяжелого матча Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» в поединке чемпионата Италии одержала непростую победу над аутсайдером «Кальяри».

Команда занимает в таблице последнее место, однако боролась и уступила лишь 1:2. Руслан Малиновский вышел в основном составе и был заменен на 63-й минуте.

«Аталанта» с 22 пунктами поднимается на 4-е место.

Чемпионат Италии. 12-й тур

Кальяри - Аталанта 1:2

Голы: Педру, 27 - Пашалич, 6, Сапата, 43