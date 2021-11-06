Малиновский отыграл больше тайма, Аталанта выиграла в матче Серии A

«Аталанта» после тяжелого матча Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» в поединке чемпионата Италии одержала непростую победу над аутсайдером «Кальяри».
Команда занимает в таблице последнее место, однако боролась и уступила лишь 1:2. Руслан Малиновский вышел в основном составе и был заменен на 63-й минуте.
«Аталанта» с 22 пунктами поднимается на 4-е место.
Чемпионат Италии. 12-й тур
Кальяри - Аталанта 1:2
Голы: Педру, 27 - Пашалич, 6, Сапата, 43
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.