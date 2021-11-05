Известны все четвертьфиналисты Мастерса в Париже

На Мастерсе в Париже состоялись матчи третьего круга.



Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис из-за травмы спины не смог выйти на матч с лидером мирового рейтинга Новаком Джоковичем.



Каспер Рууд после своей победы и поражения Кэмерон Норри обеспечил себя путевкой на Итоговый турнир ATP.



Александр Зверев в непростом трехсетовом матче сломил сопротивление Григора Димитрова. Уго Гастон стал последним французом, который остается в борьбе на домашнем турнире.



Париж. 1/8 финала

Верхняя часть сетки



Новак Джокович [1] – Гаэль Монфис [15] – снятие

Тэйлор Фриц – Кэмерон Норри [10] – 6:3, 7:6(3)



Джеймс Дакворт – Алексей Попырин [LL] – 7:6(6), 6:4

Хуберт Хуркач [7] – Доминик Кепфер [LL] – 4:6, 7:5, 6:2

Нижняя часть сетки



Каспер Рууд [6] – Маркос Хирон [Q] – 6:2, 6:1

Александр Зверев [4] – Григор Димитров [16] – 7:6(4), 6:7(3), 6:3



Уго Гастон – Карлос Алькарас [Q] – 6:4, 7:5

Даниил Медведев [2] – Себастьян Корда – 4:6, 6:1, 6:3



Париж. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Тэйлор Фриц

Джеймс Дакворт – Хуберт Хуркач [7]

Нижняя часть сетки

Каспер Рууд [6] – Александр Зверев [4]

Уго Гастон – Даниил Медведев [2]