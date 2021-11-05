Известны все четвертьфиналисты Мастерса в Париже

На Мастерсе в Париже состоялись матчи третьего круга.
Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис из-за травмы спины не смог выйти на матч с лидером мирового рейтинга Новаком Джоковичем.
Каспер Рууд после своей победы и поражения Кэмерон Норри обеспечил себя путевкой на Итоговый турнир ATP.
Александр Зверев в непростом трехсетовом матче сломил сопротивление Григора Димитрова. Уго Гастон стал последним французом, который остается в борьбе на домашнем турнире.
Париж. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Гаэль Монфис [15] – снятие
Тэйлор Фриц – Кэмерон Норри [10] – 6:3, 7:6(3)
Джеймс Дакворт – Алексей Попырин [LL] – 7:6(6), 6:4
Хуберт Хуркач [7] – Доминик Кепфер [LL] – 4:6, 7:5, 6:2
Нижняя часть сетки
Каспер Рууд [6] – Маркос Хирон [Q] – 6:2, 6:1
Александр Зверев [4] – Григор Димитров [16] – 7:6(4), 6:7(3), 6:3
Уго Гастон – Карлос Алькарас [Q] – 6:4, 7:5
Даниил Медведев [2] – Себастьян Корда – 4:6, 6:1, 6:3
Париж. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Тэйлор Фриц
Джеймс Дакворт – Хуберт Хуркач [7]
Нижняя часть сетки
Каспер Рууд [6] – Александр Зверев [4]
Уго Гастон – Даниил Медведев [2]
Источник — Sport.ua
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