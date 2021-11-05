Известны все четвертьфиналисты Мастерса в Париже

Новак Джокович без борьбы преодолел третий круг

  • 05.11.2021 11:17
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Известны все четвертьфиналисты Мастерса в Париже
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев и Григор Димитров

На Мастерсе в Париже состоялись матчи третьего круга.
 
Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис из-за травмы спины не смог выйти на матч с лидером мирового рейтинга Новаком Джоковичем.
 
Каспер Рууд после своей победы и поражения Кэмерон Норри обеспечил себя путевкой на Итоговый турнир  ATP.
 
Александр Зверев в непростом трехсетовом матче сломил сопротивление Григора Димитрова. Уго Гастон стал последним французом, который остается в борьбе на домашнем турнире.
 
Париж. 1/8 финала

Верхняя часть сетки
 
 Новак Джокович [1] –  Гаэль Монфис [15] – снятие
 Тэйлор Фриц –  Кэмерон Норри [10] – 6:3, 7:6(3)
 
 Джеймс Дакворт –  Алексей Попырин [LL] – 7:6(6), 6:4
 Хуберт Хуркач [7] –  Доминик Кепфер [LL] – 4:6, 7:5, 6:2

Нижняя часть сетки
 
 Каспер Рууд [6] –  Маркос Хирон [Q] – 6:2, 6:1
 Александр Зверев [4] –  Григор Димитров [16] – 7:6(4), 6:7(3), 6:3
 
 Уго Гастон –  Карлос Алькарас [Q] – 6:4, 7:5
 Даниил Медведев [2] –  Себастьян Корда – 4:6, 6:1, 6:3
 
Париж. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Новак Джокович [1] –  Тэйлор Фриц
 Джеймс Дакворт –  Хуберт Хуркач [7]

Нижняя часть сетки

 Каспер Рууд [6] –  Александр Зверев [4]
 Уго Гастон –  Даниил Медведев [2]

Источник — Sport.ua

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