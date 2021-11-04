ATP Париж. Монфис снялся с матча против Джоковича

Французский теннисист Гаэль Монфис не смог продолжить выступления на Мастерсе в Париже. 4 ноября в рамках 1/8 финала 35-летний спортсмен должен был встретиться с Новаком Джоковичем.

Монфис снялся с матча. Отмечается, что француз получил ранее мышечную травму.

Таким образом, Джокович стал четвертьфиналистом турнира, где встретится с победителем поединка Камерон Норри - Тейлор Фритц.

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