ATP Париж. Монфис снялся с матча против Джоковича

Французский теннисист Гаэль Монфис не смог продолжить выступления на Мастерсе в Париже. 4 ноября в рамках 1/8 финала 35-летний спортсмен должен был встретиться с Новаком Джоковичем.
Монфис снялся с матча. Отмечается, что француз получил ранее мышечную травму.
Таким образом, Джокович стал четвертьфиналистом турнира, где встретится с победителем поединка Камерон Норри - Тейлор Фритц.
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Источник — ATP Tour
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