ATP Париж. Монфис снялся с матча против Джоковича

Муж Элины Свитолиной завершил выступления на Мастерсе

  • 04.11.2021 14:41
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ATP Париж. Монфис снялся с матча против Джоковича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Французский теннисист Гаэль Монфис не смог продолжить выступления на Мастерсе в Париже. 4 ноября в рамках 1/8 финала 35-летний спортсмен должен был встретиться с Новаком Джоковичем.

Монфис снялся с матча. Отмечается, что француз получил ранее мышечную травму.

Таким образом, Джокович стал четвертьфиналистом турнира, где встретится с победителем поединка Камерон Норри - Тейлор Фритц.

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Источник — ATP Tour

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