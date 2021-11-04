Норвежец Каспер Рууд квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Норвежский теннисист Каспер Рууд стал седьмым теннисистов, который квалифицировался на Итоговый турнир ATP.
Случилось это после победы самого норвежца в 1/8 финала в рамках Мастерса в Париже и вылета Кэмерона Норра.
Восьмым участником ATP Finals уже завтра может стать Хуберт Хурчач, если выигает матч против австралийца Джеймса Дакворта.
Ранее путевки в Турин гарантировали себе Новак Джокович, Даниил Медведев, Александр Зверев, Стефанос Циципас, Андрей Рублев и Маттео Берреттини.
Итоговый турнир ATP пройдет 14-21 ноября, а 26-27 числа того же месяца Каспер Рууд должен играть в составе сборной Норвегии против команды Украины в рамках Кубка Дэвиса.
Источник — Sport.ua
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