Кубок Дэвиса. Известно, где Норвегия примет Украину

Поединок пройдет в ноябре в Осло

  • 30.09.2021 20:27
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Кубок Дэвиса. Известно, где Норвегия примет Украину
© ФТУ

В ноябре сборная Украины на выезде проведет стыковой матч Кубка Дэвиса против Норвегии.

Теперь же стало известно, что матч пройдет в Осло 26-27 ноября. Матчи пройдут на хардовых кортах.

Напомним, в случае победы в противостоянии с Норвегией сборная Украины выйдет в квалификацию к Мировому финалу турнира.

Источник — Федерация тенниса Украины

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