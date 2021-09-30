Кубок Дэвиса. Известно, где Норвегия примет Украину

В ноябре сборная Украины на выезде проведет стыковой матч Кубка Дэвиса против Норвегии.
Теперь же стало известно, что матч пройдет в Осло 26-27 ноября. Матчи пройдут на хардовых кортах.
Напомним, в случае победы в противостоянии с Норвегией сборная Украины выйдет в квалификацию к Мировому финалу турнира.
Источник — Федерация тенниса Украины
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