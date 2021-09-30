Кубок Дэвиса. Известно, где Норвегия примет Украину

В ноябре сборная Украины на выезде проведет стыковой матч Кубка Дэвиса против Норвегии.

Теперь же стало известно, что матч пройдет в Осло 26-27 ноября. Матчи пройдут на хардовых кортах.

Напомним, в случае победы в противостоянии с Норвегией сборная Украины выйдет в квалификацию к Мировому финалу турнира.