Кубок Дэвиса. Сборная Украина узнала соперника по стыковым матчам

Мужская теннисная сборная Украины узнала соперника по стыковым матчам Кубка Дэвиса.
Украина сыграет против Норвегии. Поединки состоятся в даты с 26 по 28 ноября в Норвегии. В составе соперника может быть игрок из топ-10 рейтинга ATP – Каспер Рууд (ATP 10).
В случае победы Украина выйдет в квалификацию к Мировому финалу турнира.
Состав нашей команды станет известен позже.
Источник — Федерация тенниса Украины
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