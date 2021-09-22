Кубок Дэвиса. Сборная Украина узнала соперника по стыковым матчам

Мужская теннисная сборная Украины узнала соперника по стыковым матчам Кубка Дэвиса.

Украина сыграет против Норвегии. Поединки состоятся в даты с 26 по 28 ноября в Норвегии. В составе соперника может быть игрок из топ-10 рейтинга ATP – Каспер Рууд (ATP 10).

В случае победы Украина выйдет в квалификацию к Мировому финалу турнира.

Состав нашей команды станет известен позже.