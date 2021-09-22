Кубок Дэвиса. Сборная Украина узнала соперника по стыковым матчам

Украина сыграет против Норвегии

  • 22.09.2021 18:45
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  • 1 комментарий
Кубок Дэвиса. Сборная Украина узнала соперника по стыковым матчам
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Мужская теннисная сборная Украины узнала соперника по стыковым матчам Кубка Дэвиса.

Украина сыграет против Норвегии. Поединки состоятся в даты с 26 по 28 ноября в Норвегии. В составе соперника может быть игрок из топ-10 рейтинга ATP – Каспер Рууд (ATP 10).

В случае победы Украина выйдет в квалификацию к Мировому финалу турнира.

Состав нашей команды станет известен позже.

Источник — Федерация тенниса Украины

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Андрій Калініченко
    online
    Андрій Калініченко, 22.09.2021 18:49
    +4
    Мало шансів
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