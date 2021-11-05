В матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы шотландский «Селтик» на выезде одержал победу над «Ференцварошем» со счетом 3:2.
События матча
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Мюрто Узуни (Ференцварош).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Лиэль Абада (Селтик).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Жота (Селтик).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Мюрто Узуни (Ференцварош).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Киого Фурухаси (Селтик).
Источник — MEGOGO
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