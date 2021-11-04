ВИДЕО. Помог рикошет. Зубков сравнял счет в матче ЛЕ против Селтика

Украинец Александр Зубков вышел в основе «Ференцвароша» на игру против шотландского «Селтика» и отметился голом на 11-й минуте встрече (матч продолжается).



Отметим, что венгерский клуб к этому времени уже проигрывал со счетом 0:1.



В первых трех турах «Ференцварош» не взял ни одного очка.

Обновлено: Гол Зубкова переписали на автогол Йосипа Юрановича.