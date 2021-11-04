ВИДЕО. Помог рикошет. Зубков сравнял счет в матче ЛЕ против Селтика

Вингер «Ференцвароша» забил на 11-й минуте

  • 04.11.2021 22:23
  • 1142 просмотра
  • 0 комментариев
ВИДЕО. Помог рикошет. Зубков сравнял счет в матче ЛЕ против Селтика
© ФК Ференцварош. Александр Зубков

Украинец Александр Зубков вышел в основе «Ференцвароша» на игру против шотландского «Селтика» и отметился голом на 11-й минуте встрече (матч продолжается).
 
Отметим, что венгерский клуб к этому времени уже проигрывал со счетом 0:1.
 
В первых трех турах «Ференцварош» не взял ни одного очка.

Обновлено: Гол Зубкова переписали на автогол Йосипа Юрановича.

Источник — MEGOGO

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности