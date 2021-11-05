Брендан РОДЖЕРС: «Мы доминировали со Спартаком, но случился один ляп»

«Лестер» в матче четвертого тура Лиги Европы не смог обыграть «Спартак». Игра завершилась со счетом 1:1. Главный тренер английского клуба Брендан Роджерс высказался об этом матче.
«Думаю, мы доминировали в этом матче. Что касается игры, я считаю, что у нас все хорошо получилось. У нас был всего один ляп, когда мы недостаточно быстро вернулись в штрафную после потери мяча. Думаю, после этого матча все стало проще с точки зрения турнирных раскладов. Мы должны выиграть два оставшихся матча. Если получится, выиграем группу», — сказал Роджерс.
Источник — УЕФА
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