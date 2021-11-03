В четверг, 4 ноября, в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» состоится матч 4 тура групповой стадии Лиги Европы, в котором «Лестер» примет московский «Спартак». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Лестер»

Команда Брендана Роджерса первую половину дистанции группового турнира Лиги Европы завершила с паритетными показателями. У нее четыре набранных очка, сформированные одной победой и одной ничьей при одном поражении. Разница мячей 6-6. Такие показатели позволяют «лисам» занимать 3 место в группе С, находясь выше лишь московского «Спартака».

Стартовал «Лестер» в турнире с домашней ничьей 2:2 в игре с «Наполи», а затем на выезде проиграл 0:1 «Легии». Лишь перед экватором дистанции англичане смогли одержать первую победу, переиграв в Москве «красно-белых» - 4:3.

К слову, так же ни шатко ни валко обстоят дела у «Лестера» и в чемпионате Англии. В настоящий момент он занимает скромное 11 место с 14 очками после 10 встреч (4 победы, 2 ничьи, 4 поражения). В минувший игровой уик-энд парни Роджерса дома проиграли 0:2 «Арсеналу», чем прервали серию из четырех матчей без неудач (2 победы, 2 ничьи). Ко всему прочему, на минувшей неделе «Лестер» вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги. Он дома по пенальти сломил сопротивление «Брайтона» - 4:2 (основное время – 2:2).

«Спартак» Москва

Подопечные испанца Руи Витории замыкают турнирную таблицу группы С Лиги Европы. У них в активе 3 очка (1 победа, 2 поражения). В актив «Спартака» ушла выездная встреча с «Наполи», в которой москвичи добились победы со счетом 3:2. В противовес этому в пассиве у «красно-белых» значатся домашнее поражение 0:1 от «Легии» и также домашняя неудача в игре с «Лестером» (3:4).

Интересно, что и в российской Премьер-лиге спартаковцы держаться очень скромно. Они занимают в текущей турнирной таблице 9 место с 18 очками после 13 игр (5 побед, 3 ничьи, 5 поражений). В трех крайних матчах в чемпионате России «Спартак» никак не может выиграть – 2 ничьи и одно поражение. В крайнем туре он дома разошелся миром 1:1 с «Ростовом».

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Лестер» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1,31 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Лестер»: Шмейхель – Амарте, Вестергор, Чаглар Сеюнджю, Кастань, Тилеманс, Чоудхери, Бертран, Лукман, Барнс, Дака.

«Спартак»: Максименко – Кофрие, Жиго, Джикия, Мозес, Литвинов, Зобнин, Лукас, Промес, Ларссон, Соболев.

4 ноября, четверг