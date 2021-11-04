Луис СУАРЕС: «Дайте Левандовски Золотой мяч!»

Легендарный испанский полузащитник и обладатель Золотого мяча 1960 года Луис Суарес Мирамонтес призвал дать награду в 2021 году форварду «Баварии» Роберту Левандовски:
«Дайте Левандовски Золотой мяч, черт возьми! Иначе я подарю ему свой!».
Ранее Суарес-старший резко раскритиковал свой бывший клуб, «Барселону».
Источник — Twitter
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