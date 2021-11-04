Луис СУАРЕС: «Дайте Левандовски Золотой мяч!»

Легендарный испанец восхищен форвардом «Баварии»

  • 04.11.2021 20:02
  • 1141 просмотр
  • 2 комментария
Луис СУАРЕС: «Дайте Левандовски Золотой мяч!»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Легендарный испанский полузащитник и обладатель Золотого мяча 1960 года Луис Суарес Мирамонтес призвал дать награду в 2021 году форварду «Баварии» Роберту Левандовски:

«Дайте Левандовски Золотой мяч, черт возьми! Иначе я подарю ему свой!».

Ранее Суарес-старший резко раскритиковал свой бывший клуб, «Барселону».

Источник — Twitter

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    alexx
    online
    alexx, 04.11.2021 20:28
    0
    Соглашусь!
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    andre_lui
    online
    andre_lui, 04.11.2021 20:22
    0
    Луис Суарес да не тот, вернее тот. Надеюсь дарить не придется...
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