Легенда Барселоны: «Это команда без ног и головы»

Луис Суарес-старший раскритиковал команду Рональда Кумана

  • 25.10.2021 23:30
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Легенда Барселоны: «Это команда без ног и головы»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Легенда «Барселоны» Луис Суарес Мирамонтес прокомментировал игру каталонцев в Эль Класико против «Реала» (поражение 1:2):

«Эта команда не похожа на ту, которая была несколько лет назад и не играет в том же стиле. Они не агрессивны и не играют как команда. Слишком многие игроки не дотягивают до нужного уровня. Это команда без ног и головы.

У «Барселоны» есть небольшая сильная сторона в атаке и полный беспорядок в обороне. Так она не будет никуда двигаться.

Если бы «Мадрид» этого хотел, он бы забил четыре. «Барселона» не может быть без маленького парня, который находится в команде полтора года [Ансу Фати]».

Луис Суарес-старший выступал за «Барселону» в 1955 – 1961 годах. В 1960 году выиграл Золотой мяч, чего кроме него не удалось сделать ни одному испанцу.

Источник — AS

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