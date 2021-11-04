Анатолий ТРУБИН: «Показали хороший футбол с Реалом»

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин у себя в Инстаграме прокомментировал матч четвертого тура Лиги чемпионов против «Реала» (поражение 1:2):

«Сегодняшний матч – мой 50-й за родную команду, «Шахтер». К сожалению, не смогли добыть победу, но показали хороший футбол. Продолжаем работать! Сделаю все, чтобы 100-й матч (и все до и после него) отмечать победами».

Сейв Трубина в матче с «Реалом» попал в топ-2 игрового дня в Лиге чемпионов.