Анатолий ТРУБИН: «Показали хороший футбол с Реалом»

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин у себя в Инстаграме прокомментировал матч четвертого тура Лиги чемпионов против «Реала» (поражение 1:2):
«Сегодняшний матч – мой 50-й за родную команду, «Шахтер». К сожалению, не смогли добыть победу, но показали хороший футбол. Продолжаем работать! Сделаю все, чтобы 100-й матч (и все до и после него) отмечать победами».
Сейв Трубина в матче с «Реалом» попал в топ-2 игрового дня в Лиге чемпионов.
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.