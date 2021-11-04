Анатолий ТРУБИН: «Показали хороший футбол с Реалом»

Вратарь «Шахтера» - о матче против «Реала»

  • 04.11.2021 16:28
  • 288 просмотров
  • 3 комментария
Анатолий ТРУБИН: «Показали хороший футбол с Реалом»
© ФК Шахтер. Анатолий Трубин

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин у себя в Инстаграме прокомментировал матч четвертого тура Лиги чемпионов против «Реала» (поражение 1:2):

«Сегодняшний матч – мой 50-й за родную команду, «Шахтер». К сожалению, не смогли добыть победу, но показали хороший футбол. Продолжаем работать! Сделаю все, чтобы 100-й матч (и все до и после него) отмечать победами».

Сейв Трубина в матче с «Реалом» попал в топ-2 игрового дня в Лиге чемпионов.

Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Bibenco
    Bibenco, 04.11.2021 16:52
    +1
    Показисты великие, с одним очком на последнем месте. В ЧУ также показывайте.
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    belerilf1
    belerilf1, 04.11.2021 16:31
    0
    реакция у пацана есть, наберётся опыта станет топом.
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    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 04.11.2021 16:44
    -1
    Результат на пару с Марлоном за несколько секунд сделали.
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