В воскресенье, 7 ноября, состоится матч 14-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Ингулец» сыграет против «Днепра-1».
Поединок пройдет в Кропивницком на стадионе «Зирка», стартовый свисток прозвучит в 14:00.
«Ингулец» – «Днепр-1». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – «Днепр-1».
Источник — Sport.ua
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