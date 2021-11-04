Он вернулся. Надаль выступит на показательном турнире в Абу-Даби

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль, который досрочно завершил сезон из-за травмы стопы, все же еще сыграет в нынешнем году.
Надаль выступит на показательном турнире Mubadala World Tennis Championship, который пройдет с 16 по 18 декабря в Абу-Даби.
Ранее Рафаэль Надаль впервые за 17 лет не квалифицировался на Итоговый турнир.
Источник — Twitter
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