Вслед за Федерером. Надаль досрочно завершил сезон

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что досрочно завершает сезон 2021 года.



Четвертый номер мирового рейтинга попросил за это прощения у своих болельщиков, но проблема с стопой оказалась очень серьезной, из-за чего нужно взять больше времени на отдых. По словам испанца, это не новая травма, он не может залечить ее полностью с 2005 года.



Отметим, что из-за боли в ноге Рафаэль уже пропустил Уимблдон и Олимпиаду в Токио. Теперь он точно не сыграет и на US Open.



Ранее о досрочном завершении сезона объявил также и Роджер Федерер.