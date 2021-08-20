Вслед за Федерером. Надаль досрочно завершил сезон

Очень неприятные новости перед US Open

  • 20.08.2021 13:37
  • 1090 просмотров
  • 3 комментария
Вслед за Федерером. Надаль досрочно завершил сезон
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что досрочно завершает сезон 2021 года.
 
Четвертый номер мирового рейтинга попросил за это прощения у своих болельщиков, но проблема с стопой оказалась очень серьезной, из-за чего нужно взять больше времени на отдых. По словам испанца, это не новая травма, он не может залечить ее полностью с 2005 года.
 
Отметим, что из-за боли в ноге Рафаэль уже пропустил Уимблдон и Олимпиаду в Токио. Теперь он точно не сыграет и на US Open.
 
Ранее о досрочном завершении сезона объявил также и Роджер Федерер.

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Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    RoNIkyo
    online
    RoNIkyo, 20.08.2021 15:19
    0
    Александр Петухов, 20.08.2021 14:29
    Очень даже есть кому! Вспомним олимпиаду в Токио!
    на олімпіаді грали дівчачі БО3. Тут БО 5, а ніхто крім Джока не вміє грати довго.
    Ссылка
    Александр Петухов
    online
    Александр Петухов, 20.08.2021 14:29
    0
    Spectra, 20.08.2021 14:13
    Очень печально, Джоковича просто некому остановить, один Данечка остался но он не понянет
    Очень даже есть кому! Вспомним олимпиаду в Токио!
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 20.08.2021 14:13
    0
    Очень печально, Джоковича просто некому остановить, один Данечка остался но он не понянет
    Ссылка
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