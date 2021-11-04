Ман Сити
4 : 1
Брюгге
03.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Пеп ГВАРДИОЛА: «Люди хотят, чтобы мы вели 5:0 к 20-й минуте»

Наставник «Ман Сити» прокомментировал победу над «Брюгге»

  • 04.11.2021 03:00
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Пеп ГВАРДИОЛА: «Люди хотят, чтобы мы вели 5:0 к 20-й минуте»
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Брюгге» (4:1). Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями.

«Я очень доволен. Мы хорошо сыграли. Мы пропустили ответный мяч, который немного выбил нас из колеи, но во втором тайме мы продолжили оказывать давление на соперника и забили заслуженные голы.

Люди хотят, чтобы мы вели четыре или пять-ноль после 20 минут, но это нереально. Это сказка. Победа 5:1, которая была одержана две недели назад, отнюдь не гарантировала нам столь крупного успеха в новом поединке.

Я очень доволен тем, как мы отреагировали на ответный мяч соперника, и нашей игрой в целом. Это очень непросто в этом турнире. Эта победа очень важна для нас», - сказал Гвардиола. 

Источник — УЕФА

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