АНЧЕЛОТТИ: «Шахтер – особый, не такой, как все, ему нравится прессинговать»

3 ноября в Мадриде прошел матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» проиграл «Реалу» (1:2).

Вашему вниманию запись пресс-конференции главного тренера мадридской команды Карло Анчелотти.

– Поздравляем с победой. Сегодня на «Бернабеу» был и свист…

– Да, я понимаю. Здесь у нас особые матчи, и наши болельщики особенные. И это хорошо для нашей мотивации. Мы начали хорошо, но потом наша интенсивность снизилась, особенно в первом тайме – слишком долгое владение мячом, выше, ниже… Такое может случаться. И наши болельщики иногда тормошат нас своими поведением и свистом.

– После 15 официальных матчей такое ощущение, что команда зависит от Куртуа, Винисиуса и Бензема. Вы так не считаете?

– Правда, что в этот период они больше выделяются на фоне других футболистов, но я считаю, что наша команда старается делать все возможное. Игроки проделали огромную работу – те же Милитао и Алаба, особенно в этом матче, да и в предыдущих они выступили хорошо. И да, Винисиуса и Карима мы тоже, как всегда, можем выделить. Я согласен с вами в этом, да. Но «Реал» (Мадрид) – это «Реал» (Мадрид), не только три этих игрока, просто на данном отрезке они были более заметны.

– Вы рассердились на своих игроков после первого тайма. Что сказали в перерыве?

– Да. Мы начали хорошо и агрессивно оба тайма, особенно первый. Забили первый гол достаточно быстро. Должны были немножко подождать, а потом работать с еще большей агрессивностью и эффективностью. Мы же просто старались контролировать мяч без особо острых атак – об этом я игрокам и сказал.

– Почему сделали только две замены?

– Карвахаля заменил, чтобы избежать каких-либо физических проблем, потому что он после травмы. Справа у нас были небольшие проблемы, старались дать больше контроля. А Карим просто очень устал – вместо него вышел Йович. Нельзя сказать, что я хотел что-то добавить в защиту или нападение, улучшить их. Я считаю, что мы хорошо контролировали матч.

– Как улучшить состояние Азара? Дать ему несколько минут или держать его вдали от игры?

– Азар готов играть. Он и сегодня мог, а возможно, сыграет в субботу. Конечно, это футболист, ему нужны игровые минуты, и они у него будут. Он готов, просто должен наступить момент. Я не выпустил его, исходя из стратегии, чтобы он не был на фланге – Азар лучше играет в центре. Поэтому я предпочел придержать его и выпустить Васкеса.

– Команде пришлось достаточно сложно: вы пытались контролировать матч, но не сильно прессинговать. И в нападении действовали не очень эффективно. А в конце было впечатление, как будто вы отошли назад. Почему?

– Потому что «Шахтер» изменил свой стиль игры. Нам пришлось отойти назад, отодвинуть защитную линию. Они забили гол за 10 минут до конца тайма. Конечно, мы немного отошли назад, чтобы не пропустить. Потом была некоторая усталость. «Шахтер» – команда особая, не такая, как все. Им нравится прессинговать: ты прессингуешь – и они тоже тебя прессингуют. Такой был матч. Чтобы избежать такого прессинга, мы немного изменили стиль, стратегию. Конкретно против этого соперника мы так сыграли.

– Винисиус играет хорошо, правильно, выделяется, оказывает давление. Он сделал два голевых паса. Возможно, ему лучше подходит роль ассистента?

– У него сейчас идет игра. Да, он отдает хорошие передачи, оба гола пришли именно от него. Не забывайте, что он всегда был впереди, всегда выдвигался. В настоящий момент он играет с полной уверенностью, поэтому у него все получается.

– Азар и Асенсио привыкли играть много. Возможно, пребывание на скамейке их злит?

– Конечно. Сердиться – это нормально с их стороны в такой ситуации. В любом случае я прекрасно понимаю, что может быть с игроком, который готовится-готовится и не выходит в течение 90 минут. Я сказал футболистам: мне очень жаль, что вы не смогли сыграть, но так сложился матч. Конечно, многие из них выигрывали Лигу чемпионов и остальные турниры, и для них это очень сложная ситуация – я понимаю.