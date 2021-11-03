Михаил МУДРИК: «Должна быть минимум ничья. Судейство не в нашу сторону»

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик оценил поражение 1:2 в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Реала».

«Эмоции такие, двоякие. Играли против большой команды на легендарном стадионе, но не тот результат. Узнал о том, что выйду в старте, за день до игры. Мистер сказал, что буду играть, подготовил психологически. Спросил, не будет ли страха или мандража».

«Реал» - одна из самых сильных команд, и когда они играют хорошо, то всем тяжело. Ничья - это минимум, который должен быть. Мы не уступали. Возможно, фортуна и решения судьи не в нашу пользу».

«Возможно, я ошибаюсь, но мне показалось, что в одну сторону судейство было», - сказал Мудрик.