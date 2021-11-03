Михаил МУДРИК: «Должна быть минимум ничья. Судейство не в нашу сторону»

Игрок оценил тяжелый матч Лиги чемпионов

  • 03.11.2021 22:03
  • 2063 просмотра
  • 15 комментариев
Михаил МУДРИК: «Должна быть минимум ничья. Судейство не в нашу сторону»
© shakhtar.com

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик оценил поражение 1:2 в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Реала».

«Эмоции такие, двоякие. Играли против большой команды на легендарном стадионе, но не тот результат. Узнал о том, что выйду в старте, за день до игры. Мистер сказал, что буду играть, подготовил психологически. Спросил, не будет ли страха или мандража».

«Реал» - одна из самых сильных команд, и когда они играют хорошо, то всем тяжело. Ничья - это минимум, который должен быть. Мы не уступали. Возможно, фортуна и решения судьи не в нашу пользу».

«Возможно, я ошибаюсь, но мне показалось, что в одну сторону судейство было», - сказал Мудрик.

Источник — MEGOGO

(21 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Серж Р
    online
    Серж Р, 03.11.2021 22:29
    +11
    =@=, 03.11.2021 22:26
    Значит Динамо ещё прилетит за клоунаду Гармаша?
    У вас такая клоунда в каждом туре.
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    DK1961
    online
    DK1961, 03.11.2021 22:36
    +8
    Нормальное было судейство. Без ваксов-баксов, бойко, романова и им подобным. Привыкайте, ваше симулянтство и хамство в Европе не прокатывает.
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    Saar
    online
    Saar, 03.11.2021 22:16
    +6
    🤣🤣🤣
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    Akkerman65
    online
    Akkerman65, 03.11.2021 22:18
    +5
    Мудрик наверное танцор...
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    elcomendante
    online
    elcomendante, 03.11.2021 22:55
    +1
    =@=, 03.11.2021 22:26
    Значит Динамо ещё прилетит за клоунаду Гармаша?
    А болелы Динамо, не замечают своих "актеров" десятилетиями. Могу поспорить, что половина из них, даже не поняла. Гармаш- великий игрок и никогда не симулирует как и другие игроки "Динамо". Да и Луческу скулил только в "Шахте", а сейчас он выбегает на поле и скулит на счет судейства, только по-существу)
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    cucumber
    online
    cucumber, 03.11.2021 22:35
    +1
    нормальный шпилер, будет толк из него
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    Серж Р
    online
    Серж Р, 03.11.2021 22:23
    +1
    Это он про игру с Ворсклой. Милый, ну что делать. С Монако тоже должно быть не в вашу пользу. Отдаете. С судейством тоже отдаете.
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    Andy_P
    Andy_P, 03.11.2021 23:10
    0
    А здается мне, что таки первый эпизод с непоставленным пенальти - был фол. Но кто-же в ворота сливочных на первых минутах точку поставит? А забивать нужно было - моменты были. Но не забили. В УПЛ вам судейки помогают, тут наоборот, притопили чуток. Обидно? Это как в боксе - если ты андердог, то нужно побеждать в одну калитку, иначе победы не видать
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    tima fialko
    online
    tima fialko, 03.11.2021 23:09
    0
    Михайло,провів гарну гру,на майбутнє,не звикай плакати на арбітрів.Це тільки шкодить-показуй гру,забивай і все буде.Успіхів!
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    alefteev77
    online
    alefteev77, 03.11.2021 23:04
    0
    Если бы судейство как в чемпионате Украины, то ДК и ШД регулярно выходили бы из группы. Может кто из украинских футбольных аристократов станет главой УЕФА в будущем, глядишь и ЛЧ выиграем. Всего 10 матчей нужно купить-продать судейскому корпусу.
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    =@=
    online
    =@=, 03.11.2021 22:25
    0
    Судил нормально, но руку Луки пропустил.
    Миша! Почему не завалил Виниса? Зачем пустил его и ручки развёл? Отступать же некуда было.
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    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 03.11.2021 22:53
    -1
    DK1961, 03.11.2021 22:36
    Нормальное было судейство. Без ваксов-баксов, бойко, романова и им подобным. Привыкайте, ваше симулянтство и хамство в Европе не прокатывает.
    А Днища и позорища Украины - ФК Дынама прокатывает?
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    Phantom1993
    online
    Phantom1993, 03.11.2021 22:52
    -1
    =@=, 03.11.2021 22:25
    Судил нормально, но руку Луки пропустил.
    Миша! Почему не завалил Виниса? Зачем пустил его и ручки развёл? Отступать же некуда было.
    Пересмотри повтор, рука Модрича была до штрафной
    Ссылка
    PETP0
    online
    PETP0, 03.11.2021 22:33
    -4
    По судейству конечно он прав на 100%, судья изделие #2, не поставил 2 стопудовых пенальти и даже вар не смотрел. Но оба пропущенных гола - это явно не уровень ЛЧ, да и игра в обороне вцелом.
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    =@=
    online
    =@=, 03.11.2021 22:26
    -8
    Серж Р, 03.11.2021 22:23
    Это он про игру с Ворсклой. Милый, ну что делать. С Монако тоже должно быть не в вашу пользу. Отдаете. С судейством тоже отдаете.
    Значит Динамо ещё прилетит за клоунаду Гармаша?
    Ссылка
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