Галатасарай
0 : 0
Локомотив М
04.11.2021 19:45   ТВ-трансляция: 

Галатасарай – Локомотив Москва. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Пора начать закрывать дорогу в плей-офф для одной из российских команд

  • 03.11.2021 19:08
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Галатасарай – Локомотив Москва. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
© ФК Локомотив Москва

В четверг, 4 ноября, в Стамбуле на стадионе «Али Сами Йен Спор Комплексы» состоится матч четвертого тура Лиги Европы УЕФА по футболу, в котором сыграют турецкий «Галатасарай» и московский «Локомотив». Стартовый свисток швейцарского рефери Сандро Шерера прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Галатасарай


Лидировать в своем квартете с семью набранными очками в активе, но при этом забив всего два гола – абсолютно нетривиальное достижение, которое в этом сезоне удается удерживать коллективу одно из наиболее известных наставников Турции – Фатиха Терима. «Канарейки» играют в предельно скромный футбол на европейской арене, однако он позволяет им лидировать в предельно непростой группе с участием римского «Лацио» и французского «Марселя», что уже можно считать выдающимся достижением. Если судить с точки зрения цифр, то успех «Галатасарая» в предстоящей игре с большой долей вероятности обеспечит команде выход в плей-офф, но только лишь при условии, что в игре между «орлами» и «провансальцами» одна из сторон одержит верх.

За две недели между матчами в столицах Российской Федерации и Турции команда Терима успела провести всего две игры. Всегда горячее дерби против «Бешикташа» завершилось победой «черно-белых» (2:1), а вот финальная игра перед предстоящей встречей в еврокубках против «Газиантепа» уже оказалась на стороне «канареек» (2:0). В скомканном темпе они продолжают наверстывать упущенные на старте сезона позиции в турецкой Суперлиги, но все еще отстают от лидера, «Трабзонспора», на семь очков. Отсюда следует вывод, что «Галатасарай» сейчас воюет сразу на два фронта.

Локомотив Москва


«Железнодорожники» уже успели объявить о взятом курсе на перестроение клуба с его фундаментального уровня, и теперь мечтают когда-то начать зарабатывать на продажах собственных талантливых футболистов. А пока руководство заставляет болельщиков поверить в правильность подобного подхода, текущий созыв «Локомотива» обитает на дне группы E в Лиге Европы, и если бы не равнодушное отношение двух именитых соперников по квартету на данный турнир, то уже бы запросто лишился шансов даже на выход в Лигу конференций. А так, единственный набранный балл под руководством сербского наставника Марко Николича дает хоть какие-то надежды команде на продолжение борьбы.

Победа над «Галатасараем» в предстоящем поединке является не обязательным, но достаточно весомым условием потенциального успеха московской команды в дальнейшем. При этом, немецкому наставнику Маркусу Гисдолю достался коллектив, который единственный имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей в своей подгруппе, что лишь отягощает работу наставника. Впрочем, он и сам отчасти к этому показателю был причастен, уступив все тому же «Галатасараю» в Москве (0:1) двумя неделями ранее. Времени на исправление ситуации катастрофически мало, да и еврокубки явно нельзя сопоставить по силе с РПЛ, где можно находиться на второй строчке, не побеждая в четырех из шести последних игр.

Ориентировочные составы


«Галатасарай»: Муслера – ван Анхольт, Маркао, Нельсон, Йедлин – Антальялы, Кутлу – Бабель, Чикылдуэ, Йылмаз –Мохамед.

«Локомотив» Москва: Гильерме – Рыбус, Пабло, Едвай, Живоглядов – Марадишвили, Баринов, Бека Бека – Жемалетдинов, Лисакович, Керк.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что предстоящей игре хозяева не отойдут от своей скромной атакующей тактики, но не упустят возможность увеличить количество набранных очков. Нашей ставкой будет позиция – «Галатасарай» не проиграет и ТМ 2.5 с коэффициентом 2.44 по линии Parimatch.

4 ноября, четверг

«Галатасарай» – «Локомотив» Москва
Стамбул. «Али Сами Йен Спор Комплексы». 19:45
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)
Прогноз Sport.ua – 2:0
Parimatch  
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Александр Снитко, Sport.ua

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