Скандал. Галатасарай подал протест и требует засчитать Локомотиву поражение

Турецкий «Галатасарай» подал протест на результат матча 4-го тура Лиги Европы против московского «Локомотива» (1:1).

В конце матча произошла потасовка, которая чуть не переросла в массовую драку. Спорная ситуация заключается в том, что судья матча Сандро Шерер из Швейцарии показал защитнику «Локомотива» Дмитрию Живоглядову две желтые карточки, однако забыл удалить россиянина.

Пресс-служба клуба «Галатасарай» сообщила в Твиттере: «Наш клуб подал в УЕФА юридическое заявление. Мы требуем присудить нам победу из-за нарушения правил во время матча с «Локомотивом». Или же мы требуем произвести переигровку матча, если наш запрос будет отклонен».

Главный тренер турецкого клуба Фатих Терим пояснил детально свою позицию: «Ни я, ни мои игроки не хотим этого [техпоражения сопернику]. Если нарушение подтвердится, мы готовы переиграть концовку встречи. Но техническая победа нам не нужна. Я хотел бы переиграть матч. Следует отметить некоторое нарушение концентрации внимания, но я бы не хотел обвинять кого-то в случившемся».

Лига Европы. Галатасарай – Локомотив – 1:1. Видео голов и обзор матча