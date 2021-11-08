Галатасарай
1 : 1
Локомотив М
04.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Скандал. Галатасарай подал протест и требует засчитать Локомотиву поражение

Судья матча Лиги Европы забыл удалить с поля защитника Дмитрия Живоглядова

  • 08.11.2021 21:19
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  • 5 комментариев
Скандал. Галатасарай подал протест и требует засчитать Локомотиву поражение
© Twitter

Турецкий «Галатасарай» подал протест на результат матча 4-го тура Лиги Европы против московского «Локомотива» (1:1).

В конце матча произошла потасовка, которая чуть не переросла в массовую драку. Спорная ситуация заключается в том, что судья матча Сандро Шерер из Швейцарии показал защитнику «Локомотива» Дмитрию Живоглядову две желтые карточки, однако забыл удалить россиянина.

Пресс-служба клуба «Галатасарай» сообщила в Твиттере: «Наш клуб подал в УЕФА юридическое заявление. Мы требуем присудить нам победу из-за нарушения правил во время матча с «Локомотивом». Или же мы требуем произвести переигровку матча, если наш запрос будет отклонен».

Главный тренер турецкого клуба Фатих Терим пояснил детально свою позицию: «Ни я, ни мои игроки не хотим этого [техпоражения сопернику]. Если нарушение подтвердится, мы готовы переиграть концовку встречи. Но техническая победа нам не нужна. Я хотел бы переиграть матч. Следует отметить некоторое нарушение концентрации внимания, но я бы не хотел обвинять кого-то в случившемся».

Лига Европы. Галатасарай – Локомотив – 1:1. Видео голов и обзор матча

События матча
72' ГОЛ ! Мяч забил Франсуа Камано (Локомотив М).
43' ГОЛ ! Мяч забил Софьен Фежули (Галатасарай).

Источник — ФК Галатасарай

(18 голосов)

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Комментарии
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    maksimisgreat
    maksimisgreat, 08.11.2021 21:36
    +2
    Это уже не новость, а старость. Еще в субботу известно было
    Ссылка
    scorpio16
    online
    scorpio16, 08.11.2021 21:45
    +1
    технарь не будет, а вот переигровка могла бы быть , если времени оставалось хотя бы минут 10-15, а так думаю будет без изменений и лишь арбитру прилетит
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    maksimisgreat
    maksimisgreat, 08.11.2021 21:52 (изменен)
    0
    Спорт.юа вообще не раскрыл подробности.
    Предположительно когда судья показывал первый раз желтую, то началась заварушка и все на нее обратили внимание. А второй раз он показал после заварушки, чтобы подтвердить то, что он именно ему желтую показал.
    Так что возможно никакой красной там не было.
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    Remark
    online
    Remark, 08.11.2021 21:39
    -1
    А при чем тут Локо, если судья, помощники, и помощники на ВАРе плуги???
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    KARABAS55
    KARABAS55, 08.11.2021 21:32
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    Вообще цирк какой-то. Наши судьи тогда по сравнению с этим ещё профики)))
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