Шансы есть. Шахтер U-19 набрал 6 очков. Таблица Юношеской Лиги УЕФА

Команда Оскара Ратулутры сохраняет шансы выйти из группы

  • 03.11.2021 19:11
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Шансы есть. Шахтер U-19 набрал 6 очков. Таблица Юношеской Лиги УЕФА
© shakhtar.com

По итогам четырех туров Юношеской Лиги УЕФА в группе D «Шахтер» U-19 набрал 6 очков и занимает 3-е место. В среду команда уступила «Реалу» 0:1.

В другом матче «Интер» U-19 обыграл «Шериф» U-19 и возглавляет группу с 10 пунктами. «Реал» набрал 7 очков, а у команды из Молдовы пунктов пока нет.

24 ноября «Шахтер» U-19 на выезде сыграет с «Интером», а 7 декабря завершит группу матчем с «Шерифом».

Пока что еврокубки у юношеских украинских команд складываются лучше, чем у основных. Вчера «Динамо» U-19 уже вышло из группы.

Источник — Sport.ua

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