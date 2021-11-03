Шансы есть. Шахтер U-19 набрал 6 очков. Таблица Юношеской Лиги УЕФА

По итогам четырех туров Юношеской Лиги УЕФА в группе D «Шахтер» U-19 набрал 6 очков и занимает 3-е место. В среду команда уступила «Реалу» 0:1.

В другом матче «Интер» U-19 обыграл «Шериф» U-19 и возглавляет группу с 10 пунктами. «Реал» набрал 7 очков, а у команды из Молдовы пунктов пока нет.

24 ноября «Шахтер» U-19 на выезде сыграет с «Интером», а 7 декабря завершит группу матчем с «Шерифом».

Пока что еврокубки у юношеских украинских команд складываются лучше, чем у основных. Вчера «Динамо» U-19 уже вышло из группы.