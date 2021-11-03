Обстановка накалилась. Шахтер U-19 уступил Реалу в Мадриде

Юношеская команда донецкого «Шахтера» под руководством Оскара Ратулутры показывает достаточно качественный пример своим более возрастным одноклубникам того, как необходимо выступать на международной арене в текущем сезоне. Подрастающее поколение футболистов возрастом до 19 лет демонстрировало уверенные результаты, в результате чего прошло экватор турнира с итоговым показателем в шесть набранных очков.



В том числе, «горняки» двумя неделями ранее справились с мадридским «Реалом» в Украине (3:2), а в этот раз приехали в столицу Испании с целью повторить данное достижение уже на поле абсолютного лидера текущего розыгрыша чемпионата Испании в своей возрастной категории.



Коллектив Ратулутры попытался уже со стартовых минут навязать соперникам прессинг на чужой половине поля и был достаточно успешен в этом начинании. Пока футболисты Эрнана Переса собирались с мыслями, «Шахтер» успел создать несколько опасных фланговых прострелов, однако завершать их никто не ходил. Также, имел место быть дальний удар от Бако, но его скорее можно было отнести в когорту пристрелочных. В целом, динамика движения украинского коллектива радовала глаз, но рано или поздно соперники должны были включиться в игру.



Когда «сливочные» наконец-то добрались до мяча, то сразу же попытались задействовать в атаке своего лидера – Оскара Аранду, через ноги которого проходило большинство позиционных розыгрышей. Персонально сдерживать одного наиболее активного футболиста соперников было простой задачей для обороны «Шахтера», однако голкиперу Тимуру Пузанкову все равно пришлось порядком поработать на перехватах передач с обоих флангов.



На двоих, команды создали лишь один реальный голевой момент – на 34-й минуте все тот же Аранда ударом с острого угла на правом фланге штрафной направил мяч в сторону от дальней штанги. Что же касается дончан, то свои попытки выхода на чужую половину поля они не превращали даже в проходы внутри штрафной. Абсолютно равная игра, где можно было наблюдать небольшое преимущество «Реала» в индивидуальном мастерстве, которое полностью перекрывалось слаженной командной работой соперников.



Уже с первых минут второй половины матча ситуация на поле постепенно начала смещать акценты в пользу хозяев. «Реалу» удалось в невысоком темпе перевести игру полностью к чужой штрафной площадке, в результате чего владения Пузанкова оказались под обстрелом. Голкипер в таких условиях дрогнул практически сразу, уже на 58-й минуте не совладав с дальним ударом с левого фланга от Аранды.



Темп движения украинской команды не нравился ни болельщикам, ни ее наставнику, поэтому Ратулутра попытался сходу с помощью ротации перевернуть ход противостояния, но эта попытка нашла отображение лишь в статистике замен. Ключевая проблема «Шахтера» в этом матче – невозможность перейти от созидательной фазы к завершению. Побороть этот недуг так и не удалось, в результате чего «горняки» теперь располагаются на третьей строчке турнирной таблицы своей подгруппы.



В следующем туре юношеская команда мадридского «Реала» сыграет против молдавского «Шерифа» на чужом поле, а донецкий «Шахтер» проведет выездной матч против миланского «Интера».

Юношеская лига УЕФА. Групповой этап. Группа D. 4-й тур.

«Реал» U-19 – «Шахтер» U-19 - 1:0



Аранда, 58

Аранда, 87 – Лосенко, 56, Плющ, 81

«Реал» U-19: Висенте – Обрадор, Марвел, Асенсио, Каррильо – Лукас, Вильяр (Гомес-Элехидо, 76) – Аранда (Гонсало, 89), Иглесиас (Хименес, 89), Петер – Герреро (Саласар, 66).

«Шахтер» U-19: Пузанков – Булеза, Фарина, Козик, Капинус – Гулько – Бако (Пушкарев, 63), Сигеев (Гаврилюк, 67), Лосенко (Распутько, 63), Глущенко (Плющ, 67) – Гончарук (Погорелый, 74).

Арбитр: Дональд Робертсон (Шотландия).

Стадион: «Альфредо Ди Стефано» (Мадрид, Испания).



Удары (в створ): 13 (5) – 10 (3)

Угловые: 3 – 4

Оффсайды: 2 – 0.

РЕАЛ U-19-ШАХТЕР U-19.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 12°C