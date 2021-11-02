Динамо U-19 вышло в плей-офф, провал Баварии. Таблица Юношеской Лиги УЕФА

Команда Игоря Костюка уже вышла в плей-офф, а вот юноши «Баварии» проиграли четыре матча

  • 02.11.2021 18:56
  • 2853 просмотра
  • 2 комментария
Динамо U-19 вышло в плей-офф, провал Баварии. Таблица Юношеской Лиги УЕФА
© fcdynamo.kiev.ua

По итогам 4-го тура Юношеской Лиги УЕФА стало известно, что «Динамо» U-19 досрочно вышло в плей-офф. Команда Игоря Костюка, разобравшись с «Барселоной» 4:1, набрала 10 очков.

На 2-й позиции уверенно расположилась «Бенфика» U-19 с 9 пунктами. Сегодня юношеская команда Орлов разобралась с «Баварией» со счетом 2:0.

Если «Барселона» U-19 еще сохраняет небольшие шансы занять 2-е место, то «Бавария» U-19 потерпела четыре поражения, не сумела забить ни одного гола и пропустила 12 мячей.

«Динамо» U-19 осталось сыграть дома с «Баварией» и на выезде с «Бенфикой».

Источник — Sport.ua

(34 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    lizerginnn
    online
    lizerginnn, 02.11.2021 19:51
    0
    а у взрослых будет все в обратном порядке))))
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    dd dent
    online
    dd dent, 02.11.2021 19:43
    0
    Когда мы снова уже увидим такую расстановку, но у взрослых? … и увидим ли при этом президенстве
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