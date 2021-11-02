Динамо U-19 вышло в плей-офф, провал Баварии. Таблица Юношеской Лиги УЕФА

По итогам 4-го тура Юношеской Лиги УЕФА стало известно, что «Динамо» U-19 досрочно вышло в плей-офф. Команда Игоря Костюка, разобравшись с «Барселоной» 4:1, набрала 10 очков.

На 2-й позиции уверенно расположилась «Бенфика» U-19 с 9 пунктами. Сегодня юношеская команда Орлов разобралась с «Баварией» со счетом 2:0.

Если «Барселона» U-19 еще сохраняет небольшие шансы занять 2-е место, то «Бавария» U-19 потерпела четыре поражения, не сумела забить ни одного гола и пропустила 12 мячей.

«Динамо» U-19 осталось сыграть дома с «Баварией» и на выезде с «Бенфикой».