Динамо – Барселона: Оптимистическая трагедия

Во втором поединке с «Барселоной» у динамовцев получилось намного лучше. И порядком интереснее. Но счет, увы, такой же, как и в первой игре – 0:1 не в нашу пользу. Почему снова не получилось, и каковы турнирные перспективы, давайте разбираться.

Луческу сделал выводы из первой игры

В этот раз динамовский тренер не стал ничего выдумывать – ни со стартовым составом, ни с игровой моделью. На поле «Олимпийского» вышли действительно лучшие на данный момент игроки «Динамо». На левом фланге обороны сыграл Караваев, а не Миколенко: Виталий травмирован и смотрел игру с трибун. Такой вариант Луческу использовал в недавнем матче против «Мариуполя». А на острие атаки вышел Гармаш. Собственно, и этот вариант динамовский тренер использует постоянно.

И ведь не скажешь, что Караваев и Гармаш были худшими в этом поединке. Однозначно, каши не испортили. Впрочем, как и остальные игроки нашего чемпиона.

Сделал выводы динамовский тренер и после своих тактических просчетов в игре на «Камп Ноу». Его команда уже не казалась трусливым страусом, боявшимся переходить центр поля. Динамовцы прессинговали, пытались очень быстро входить на половину поля соперника, за счет скорости создавались моменты. В общем, хозяева создали вполне достаточно для того, чтобы забить. И их игра, особенно в первой половине встречи, не могла не нравиться. Но уровень соперника снова оказался выше. В чем, по большому счету, и так никто не сомневался.



ФК Динамо

Индивидуальный уровень игроков «Барселоны» сказался в самый ответственный момент

Команды выдали весьма интенсивный первый тайм. Хозяева в некоторых игровых компонентах смотрелись даже предпочтительнее гостей. Ну, хотя бы по ударам в створ ворот. Киевляне неплохо выбегали в атаки, умело отодвигали чужой атакующий фронт от своих ворот. В этот раз и стандарты получались не только у Депая, но и у наших.

Однако одна из главных проблем в том, что отыграть такой энерго затратный поединок на высоких скоростях от звонка да звонка «Динамо» не может. Не может именно против соперников уровня «Барсы». Во втором тайме киевляне подсели. Подсели на фоне заметной активизации соперника. То есть, «бело-синие» играли, может быть, примерно так же, как и в первом тайме, только вот беда в том, что «сине-гранатовые» начали играть быстрее. Да и выход Дембеле в этой связи существенно помог гостям. За счет этой активности «Барселона» и наиграла на забитый мяч.

После матча Луческу скажет, что «это был лучший матч «Барселоны» за последнее время». Ну, не знаю. Не худший – точно, но эта «Барса» сейчас очень ранима и весьма уязвима. Проблема не только в том, что каталонцы выше в индивидуальном плане киевлян, а в том, что именно киевляне не могут реализовать свои моменты.

«Динамо» тоже наиграло на забитый мяч, но…

Если в прошлом поединке киевляне вообще не били по воротам Тер Штегена, то в Киеве все было иначе. Во втором тайме был хороший момент у Цыганкова, моменты у Караваева, Буяльского. А еще – у Леднева и Забарного. Реализуй хотя бы один из них – и счет был бы иным. Но не сумели.

Лишь в первом случае, после удара Цыганкова, немецкому киперу «Барсы» пришлось продемонстрировать свой уровень. А в остальных мы можем смело сетовать на отсутствие мастерства. Караваев не сумел «докрутить», Буяльский не сумел как следует приложиться к мячу, Леднев вообще не сумел этот мяч остановить, Забарный в выгодной ситуации после подачи от углового не сумел нормально принять мяч и так же нормально пробить. Получается, что моменты создавать можем, но реализовать их – не можем. В этом и есть главная разница между «Динамо» и командами уровня «Барселоны».

Замены Луческу

Вроде бы все правильно: убирал с игры тех, кто больше всего «наелся» (единственное исключение – Шапаренко: там дело в травме). Но вот своевременно ли были эти замены? Мне кажется, что и в этот раз киевский Мистер чуть опоздал. Во всяком случае, Витиньо и Вербича можно было выпустить на несколько минут раньше.

С другой стороны, нельзя не отметить весьма короткую динамовскую скамейку. Нет, людей там хватает, но так чтобы сразу вышли и усилили игру, таковых раз, два и обчелся. Хотя, по правде говоря, сразу обчелся. Наверное, это не вина главного тренера «Динамо», а его беда. Но от этого вряд ли легче.



ФК Динамо

Турнирное положение все так же тяжелое. Очень тяжелое

После четырех туров в активе «Динамо» - лишь один турнирный балл, ноль забитых мячей и последнее место в таблице. «Бенфика», идущая сейчас на третьей позиции, имеет четыре очка. Наверное, судьба третьего места решится в Лиссабоне, в матче последнего тура. Ведь, если не случится ничего экстраординарного, после пятого тура расстояние между лиссабонцами и киевлянами будет таким же.

Может ли команда Луческу рассчитывать на выход из группы? Киевская игра против «Барселоны» прибавила оптимизма. Но не более того. Если честно, то «Динамо» практически в каждом игровом компоненте, как минимум, не превосходит команду Романа Яремчука. Поэтому остается уповать лишь на чудо. Авось оно сыграет за нас.