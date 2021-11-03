Левандовски превзошел голевое достижение Роналду и Месси в Лиге чемпионов

Польский нападающий забил больше всего голов в первых 100 матчах ЛЧ

  • 03.11.2021 11:42
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Левандовски превзошел голевое достижение Роналду и Месси в Лиге чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Польский форвард Роберт Левандовски оформил хет-трик в матче 4-го тура Лиги чемпионов против «Бенфики» (5:2) и довел количество забитых мячей в рамках главного евротурнира до 81-го.
 
Для Роберта это был сотый матч в Лиге чемпионов и теперь он лидер по результативности за этот период.
 
Стоит отметить, что Лионель Месси и Криштиану Роналду за первые сто матчей в Лиге чемпионов забивали меньше. На счету аргентинца 77 голов, у португальца – 64.

Почему Роберт Левандовски заслуживает выиграть Золотой мяч

Источник — УЕФА

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