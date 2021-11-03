Левандовски превзошел голевое достижение Роналду и Месси в Лиге чемпионов

Польский форвард Роберт Левандовски оформил хет-трик в матче 4-го тура Лиги чемпионов против «Бенфики» (5:2) и довел количество забитых мячей в рамках главного евротурнира до 81-го.
Для Роберта это был сотый матч в Лиге чемпионов и теперь он лидер по результативности за этот период.
Стоит отметить, что Лионель Месси и Криштиану Роналду за первые сто матчей в Лиге чемпионов забивали меньше. На счету аргентинца 77 голов, у португальца – 64.
Почему Роберт Левандовски заслуживает выиграть Золотой мяч
ℹ️ Champions League record after 100 appearances:— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 2, 2021
⚽️8⃣1⃣ Robert Lewandowski
⚽️7⃣7⃣ Lionel Messi
⚽️6⃣4⃣ Cristiano Ronaldo #UCL pic.twitter.com/bYMFCHxZJP
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.