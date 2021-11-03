Караваев стал лучшим игроком Динамо в матче с Барселоной по версии Instat

Киевляне потерпели поражение

  • 03.11.2021 09:40
  • 1041 просмотр
  • 8 комментариев
Караваев стал лучшим игроком Динамо в матче с Барселоной по версии Instat
© ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Самым полезным игроком поединка «Динамо» — «Барселона» (0:1) по оценкам InStat стал голкипер каталанского коллектива Марк-Андре тер Штеген.

Рейтинг эффективности его игры составил 315 баллов. В составе киевлян наивысшую оценку получил Александр Караваев (305 баллов).

В тройку лучших игроков «Динамо» также вошли Илья Забарный (287 баллов) и Александр Сирота (264 балла).

Напомним, что Де Пена получил самую высокую оценку у «Динамо» по версии WhoScored.

Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Pixelman
    online
    Pixelman, 03.11.2021 10:05
    +1
    И в чем была его польза? в бессмысленных забегах?
    Ссылка
    limb0101
    online
    limb0101, 03.11.2021 10:59
    0
    Ну вот и все. Если Караваев лучший!!!!!???? То что можно говорить об остальных...
    Ссылка
    PETP0
    online
    PETP0, 03.11.2021 10:57
    0
    Уже последняя собака знает, что если мяч у Караваева, то считай атака умерла, а он оказывается лучший...да он не сможет попасть в ворота или отдать голевую передачу даже если все игроки соперника внезапно начнут подыгрывать Динамо.
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    igogo
    online
    igogo, 03.11.2021 10:46
    0
    В первом тайме - да. Потом потерялся.
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    Доброгорский Юрий
    online
    Доброгорский Юрий, 03.11.2021 10:41
    0
    Saar, 03.11.2021 09:42
    Хм..так Караваєв чи Де Пена !??
    Прежде чем писать изучи техническую часть вопроса и внимательнее читай.
    У инстата и вускоред разные системы подсчета...
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    Умник
    Умник, 03.11.2021 10:15
    0
    Саня молодец универсал плюс психологически окреп.
    Много было у него в карьере падений
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    OLEXANDER
    OLEXANDER, 03.11.2021 10:49
    -1
    Краще би він хоч би 1раз "того наколеного" кахаза зупитив і Україна виграла би в Кахахстану, а так толку взагалі, хто з них кращий, якщо навіть 1гол забити не можуть-а це вже "рівень".
    А хто такий Караваєшв?Що він ссіє і що він може?Да...привозити голи він тільки й може.
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    Saar
    online
    Saar, 03.11.2021 09:42
    -1
    Хм..так Караваєв чи Де Пена !??
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