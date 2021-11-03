Караваев стал лучшим игроком Динамо в матче с Барселоной по версии Instat

Самым полезным игроком поединка «Динамо» — «Барселона» (0:1) по оценкам InStat стал голкипер каталанского коллектива Марк-Андре тер Штеген.
Рейтинг эффективности его игры составил 315 баллов. В составе киевлян наивысшую оценку получил Александр Караваев (305 баллов).
В тройку лучших игроков «Динамо» также вошли Илья Забарный (287 баллов) и Александр Сирота (264 балла).
Напомним, что Де Пена получил самую высокую оценку у «Динамо» по версии WhoScored.
Источник — zbirna.com
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У инстата и вускоред разные системы подсчета...
Много было у него в карьере падений
А хто такий Караваєшв?Що він ссіє і що він може?Да...привозити голи він тільки й може.
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