2 ноября в Киеве прошел матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором «Динамо» проиграло «Барселоне» (0:1).
Веб-портал WhoScored выставил оценки футболистам. Самую высокую оценку среди киевлян получил Карлос Де Пена (7.1). Лучшим игроком назван форвард «Барселоны» Ансу Фати (7.5), автор единственного гола в матче.
Де Пена получил самую высокую оценку у Динамо по версии WhoScored
Источник — WhoScored.com
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