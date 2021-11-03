Де Пена получил самую высокую оценку у Динамо по версии WhoScored

2 ноября в матче Лиги чемпионов в Киеве «Динамо» проиграло «Барселоне»

  • 03.11.2021 05:45
  • 312 просмотров
  • 0 комментариев
Де Пена получил самую высокую оценку у Динамо по версии WhoScored
© ФК Динамо Киев. Карлос де Пена

2 ноября в Киеве прошел матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором «Динамо» проиграло «Барселоне» (0:1). 

Веб-портал WhoScored выставил оценки футболистам. Самую высокую оценку среди киевлян получил Карлос Де Пена (7.1). Лучшим игроком назван форвард «Барселоны» Ансу Фати (7.5), автор единственного гола в матче.

Де Пена получил самую высокую оценку у Динамо по версии WhoScored

 

Источник — WhoScored.com

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности