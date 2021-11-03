СУЛЬШЕР: «Гол Роналду в концовке — это было в стиле Майкла Джордана»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» впечатлен выступлением португальца

  • 03.11.2021 08:48
  • 1490 просмотров
  • 1 комментарий
СУЛЬШЕР: «Гол Роналду в концовке — это было в стиле Майкла Джордана»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился мыслями о матче 4-го тура Лиги чемпионов против «Аталанты» (2:2), особенно отметив выступление Криштиану Роналду, сравнив его с легендой НБА Майклом Джорданом.

«Роналду невероятен, если и есть кто-то, кто должен быть с мячом на последних минутах, то это он. Криштиану — лучший бомбардир в истории, мне тяжело это говорить, ведь теперь он опередил меня по голам за «МЮ», но он проделал отличную работу. Второй гол Роналду «Аталанте» в концовке — это было в стиле Майкла Джордана, когда тот забросил победный мяч на последней секунде. Никто не может ставить под сомнение характер и умения этих игроков, они никогда не сдаются. Иногда мы играем намного лучше, чем в матче с «Аталантой», но качество придет, если команда будет действовать с таким же отношением к делу, как и в этой игре», — сказал Сульшер.

Криштиану РОНАЛДУ: «В концовке нам немного повезло, но это футбол»

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Gagik_Perdonian
    online
    Gagik_Perdonian, 03.11.2021 09:21
    0
    Легенда... в 35 лет на таком уровне так исполнять
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