Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Нельзя так рисковать – нужно держать мяч»

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над российским «Зенитом» (4:2) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Я не сомневался в выступлении команды. Но мы должны улучшать управление игрой в последние минуты матча. Мы за них уже дорого заплатили. Последние пять минут в игре с «Зенитом» характерны для сегодняшнего «Юве». Вы идете в контратаку, пытаетесь забить пятый гол, но нельзя так рисковать - нужно держать мяч.
Что касается Дибалы, он провел отличную игру, как и все. Я рад. Команда медленно, но прогрессирует. Определенные моменты улучшаются», - сказал Аллегри.
Источник — УЕФА
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