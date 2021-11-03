Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Нельзя так рисковать – нужно держать мяч»

Наставник «Ювентуса» – о концовке матча с «Зенитом»

  • 03.11.2021 08:18
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Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Нельзя так рисковать – нужно держать мяч»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над российским «Зенитом» (4:2) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Я не сомневался в выступлении команды. Но мы должны улучшать управление игрой в последние минуты матча. Мы за них уже дорого заплатили. Последние пять минут в игре с «Зенитом» характерны для сегодняшнего «Юве». Вы идете в контратаку, пытаетесь забить пятый гол, но нельзя так рисковать - нужно держать мяч.

Что касается Дибалы, он провел отличную игру, как и все. Я рад. Команда медленно, но прогрессирует. Определенные моменты улучшаются», - сказал Аллегри.

Источник — УЕФА

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