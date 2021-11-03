Реал Мадрид

3 ноября в 19:45 в Мадриде состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграют «Реал» и «Шахтер».
Турнирная таблица группы D Лиги чемпионов
Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Реал – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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