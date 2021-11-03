Реал Мадрид
0 : 0
Шахтер Донецк
03.11.2021 19:45   ТВ-трансляция: 

Реал – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 ноября в 19:45 видеотрансляцию матча 4-го тура Лиги чемпионов

  • 03.11.2021 06:20
  • 235 просмотров
  • 0 комментариев
Реал – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Шахтер Донецк

3 ноября в 19:45 в Мадриде состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграют «Реал» и «Шахтер».

Турнирная таблица группы D Лиги чемпионов

Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

Реал – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник — Sport.ua

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  • Спрогнозируйте исход матча Лиги чемпионов между командами Реал и Шахтер, который пройдет 3 ноября в Испании.
    • 75% (9)
      1. Крупная победа Реала
    • 8.33% (1)
      2. Минимальная победа Реала
    • 8.33% (1)
      3. Ничья
    • 8.33% (1)
      4. Минимальная победа Шахтера
    • 0% (0)
      5. Крупная победа Шахтера
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