Мирча ЛУЧЕСКУ: «Это был лучший матч Барселоны за последнее время»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу оценил матч 4-го тура Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:1).

«Какой урок вынес из матча? Что можно играть с любым соперником, даже уровня «Барселоны». Если имеешь больше уверенности и выполняешь то, что просит главный тренер, то можно добиться большего.

Есть разница в техническом исполнении. Посмотрите, как забил Фати, какое техническое выполнение этого элемента при забитом голе. И у нас были моменты, но никак не могли подстроиться под мяч или пробить по воротам. В этом и есть разница.

Но в целом сыграли хороший матч против хорошего соперника. Заслуживали больше. А соперник сыграл, скорее всего, лучший матч в этой Лиге чемпионов или за последнее время. У них была сложная ситуация в турнирном плане. Если бы они проиграли этот матч, то уже дальше не могли пройти. То есть, у них был последний шанс.

По большому счету, эта игра должна была закончиться вничью. Потому что разница между 0:0 и 0:1 – это как удача и неудача. На их стороне была удача, а мы свой гол не смогли забить.

Более агрессивной была сегодня команда в плане работы с мячом. Хорошо контролировали мяч и постоянно играли в рваном ритме, все время ускоряли и тормозили игру. Но и мы получше сыграли, чем в Барселоне. Мы поставили проблемы, заставили ошибаться соперника. Лучше сыграли в плане работы с мячом. Создавали моменты у чужих ворот, но, к сожалению, их не завершали».