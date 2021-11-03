Вильярреал – Янг Бойз – 2:0. Субмарина на высоте. Видео голов и обзор матча

В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Вильярреал» победил «Янг Бойз» (2:0).
Голы забили Этьенн Капуэ и Арно Груневелд. «Вильярреал» набрал 7 очков и вышел на второе место в группе F.
Лига чемпионов
Группа F. 4-й тур.
«Вильярреал» (Испания) – «Янг Бойз» (Швейцария) – 2:0
Голы: Капуэ, 36, Груневелд, 89.
Видеообзор матча.
ГОЛ! 1:0. Капуэ, 36 мин.
ГОЛ! 2:0. Груневельд, 89 мин.
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Арнаут Груневельд (Вильярреал).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Этьен Капу (Вильярреал).
Источник — Sport.ua
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