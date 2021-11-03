Унаи ЭМЕРИ: «У нас есть шанс дойти до финала Лиги чемпионов»

Главный тренер испанского «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал победу над швейцарским «Янг Бойз» (2:0) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Сегодняшней победой мы подтвердили, что у нас есть шанс дойти до финала в этой Лиге чемпионов», - сказал Эмери.
Источник — УЕФА
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