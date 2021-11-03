Унаи ЭМЕРИ: «У нас есть шанс дойти до финала Лиги чемпионов»

Наставник «Вильярреала» – о перспективах в турнире

  • 03.11.2021 10:18
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  • 1 комментарий
Унаи ЭМЕРИ: «У нас есть шанс дойти до финала Лиги чемпионов»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Главный тренер испанского «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал победу над швейцарским «Янг Бойз» (2:0) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Сегодняшней победой мы подтвердили, что у нас есть шанс дойти до финала в этой Лиге чемпионов», - сказал Эмери.

Источник — УЕФА

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Александр Гриненко
    Александр Гриненко, 03.11.2021 10:55 (изменен)
    0
    Он думает что Янг бойз главный фоварит лиги чемпионов,и он у него выиграл???😆
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