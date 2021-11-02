Стала известна компенсация экс-тренера Тоттенхэма за разрыв контракта

Нуну Эшпириту Санту получил кругленькую сумму

  • 02.11.2021 23:00
  • 1730 просмотров
  • 1 комментарий
Стала известна компенсация экс-тренера Тоттенхэма за разрыв контракта
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера, 1 ноября Нуну Эшпириту Санту был уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма». На нем он продержался всего пять месяцев.

Стала известна сумма, которую Нуну Эшпириту Санту получил от «Тоттенхэма» за досрочный разрыв контракта. Речь идет о 14 миллионах фунтов.

Уже сегодня «Тоттенхэм» назначил нового главного тренера. Им стал Антонио Конте. На данный момент «Шпоры» идут девятыми в турнирной таблице АПЛ.

Источник — The Sun

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    pol-55
    pol-55, 03.11.2021 00:03
    0
    Хоть это *сластит горькую пилюлю*,надеюсь скоро Санту и работу найдет.
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