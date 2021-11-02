Стала известна компенсация экс-тренера Тоттенхэма за разрыв контракта

Вчера, 1 ноября Нуну Эшпириту Санту был уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма». На нем он продержался всего пять месяцев.

Стала известна сумма, которую Нуну Эшпириту Санту получил от «Тоттенхэма» за досрочный разрыв контракта. Речь идет о 14 миллионах фунтов.

Уже сегодня «Тоттенхэм» назначил нового главного тренера. Им стал Антонио Конте. На данный момент «Шпоры» идут девятыми в турнирной таблице АПЛ.