Стала известна компенсация экс-тренера Тоттенхэма за разрыв контракта

Вчера, 1 ноября Нуну Эшпириту Санту был уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма». На нем он продержался всего пять месяцев.
Стала известна сумма, которую Нуну Эшпириту Санту получил от «Тоттенхэма» за досрочный разрыв контракта. Речь идет о 14 миллионах фунтов.
Уже сегодня «Тоттенхэм» назначил нового главного тренера. Им стал Антонио Конте. На данный момент «Шпоры» идут девятыми в турнирной таблице АПЛ.
Источник — The Sun
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