2 ноября в 22:00 в Киеве состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграют «Динамо» и Барселона».
Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Динамо – Барселона. Луческу определил состав на матч Лиги чемпионов
Динамо: Бущан, Сидорчук (к), Шапаренко, де Пена, Цыганков, Гармаш, Караваев, Забарный, Буяльский, Сирота, Кендзера
Барселона: Тер Штеген, Бускетс (к), Депай, Фати, Ленгле, Жорди Альба, Ф. де Йонг, Мингеса, Эрик Гарсия, Нико Гонсалес, Гави.
🚨 BARÇA XI 🚨#DynamoBarça pic.twitter.com/POZgy5GqiX— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 2, 2021
Источник — Sport.ua
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