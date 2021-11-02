Динамо – Барселона. Луческу определил состав на матч Лиги чемпионов

2 ноября в 22:00 пройдет матч 4-го тура Лиги чемпионов

  • 02.11.2021 20:45
  • 5332 просмотра
  • 13 комментариев
Динамо – Барселона. Луческу определил состав на матч Лиги чемпионов
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

2 ноября в 22:00 в Киеве состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграют «Динамо» и Барселона».

Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

Динамо – Барселона. Луческу определил состав на матч Лиги чемпионов

Динамо: Бущан, Сидорчук (к), Шапаренко, де Пена, Цыганков, Гармаш, Караваев, Забарный, Буяльский, Сирота, Кендзера

Барселона: Тер Штеген, Бускетс (к), Депай, Фати, Ленгле, Жорди Альба, Ф. де Йонг, Мингеса, Эрик Гарсия, Нико Гонсалес, Гави.

  

Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Oliynuk_sport
    online
    Oliynuk_sport, 02.11.2021 20:56
    +4
    Динамо з Дніпра Київ Київ ура!
    Ссылка
    samird
    samird, 02.11.2021 21:12
    +1
    Больше всего пугает связка Караваев/Де Пена слева. Оба те ещё защитники.
    Ссылка
    Alex Danchenko
    online
    Alex Danchenko, 02.11.2021 20:59
    +1
    Артем Дима футболист, 02.11.2021 20:57
    Где супряга??? Дайте шанс парню!!! Сколтко можно его гнобить!
    Знову у трьох з одного акку пишите?
    Ссылка
    avtoigor
    online
    avtoigor, 02.11.2021 20:54 (изменен)
    +1
    Cityzen83, 02.11.2021 20:47
    Каравай в защите, тем более слева - это полный ппц. Вот так вот иметь одного защитника левого на всю команду ...
    Все норм, пойдет, с Мариуполем он играл на той позиции вместо Миколенко и не хуже
    Ссылка
    Cityzen83
    Cityzen83, 02.11.2021 20:47
    +1
    Каравай в защите, тем более слева - это полный ппц. Вот так вот иметь одного защитника левого на всю команду ...
    Ссылка
    rasta13
    rasta13, 02.11.2021 21:18
    0
    samird, 02.11.2021 21:12
    Больше всего пугает связка Караваев/Де Пена слева. Оба те ещё защитники.
    Да они и не защитники а полузащитники)
    Ссылка
    turist86
    online
    turist86, 02.11.2021 21:11
    0
    Cityzen83, 02.11.2021 20:47
    Каравай в защите, тем более слева - это полный ппц. Вот так вот иметь одного защитника левого на всю команду ...
    и одного "левого" форварда
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
    KIEWADIM, 02.11.2021 20:52
    0
    Караваев в защите це песец. Мирча сам говорил, что К не защитник. Ну что ж будем посмотреть
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 02.11.2021 20:51
    0
    AK.228, 02.11.2021 20:46
    Ну понятно.. Дед опять решил отсидеться в обороне
    Как недавно прочитал в одном комменте под выпуском Татотаке: "У Динамо супер тактика: пропустить быстрый гол и закрыться всей командой в обороне".
    Ссылка
    AK.228
    online
    AK.228, 02.11.2021 20:53
    -1
    Vladislav Pohily, 02.11.2021 20:51
    Как недавно прочитал в одном комменте под выпуском Татотаке: "У Динамо супер тактика: пропустить быстрый гол и закрыться всей командой в обороне".
    Ссылка
    AK.228
    online
    AK.228, 02.11.2021 20:46
    -2
    Ну понятно.. Дед опять решил отсидеться в обороне
    Ссылка
    Артем Дима футболист
    online
    Артем Дима футболист, 02.11.2021 20:57
    -6
    Где супряга??? Дайте шанс парню!!! Сколтко можно его гнобить!
    Ссылка
    Alexander Киев
    Alexander Киев, 02.11.2021 20:55
    -7
    Только попробуйте проиграть 9-й команде Испании, вот тут мы и посмотрим, какой это чемпион Украины. Ещё и с арбитром румыном
    Ссылка
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