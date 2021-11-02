Свитолина и Беленюк будут гостями телестудии перед игрой Динамо и Барселоны

Украинская теннисистка Элина Свитолина и борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк станут участниками телестудии MEGOGO перед матчем Лиги чемпионов.
2 ноября в 22:00 в Киеве состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграют «Динамо» и Барселона».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO. Предматчевая студия начнется в 21:00.
Динамо – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — MEGOGO
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