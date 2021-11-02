Свитолина и Беленюк будут гостями телестудии перед игрой Динамо и Барселоны

2 ноября в 22:00 матч 4-го тура Лиги чемпионов покажут на MEGOGO

  • 02.11.2021 20:23
  • 686 просмотров
  • 3 комментария
Свитолина и Беленюк будут гостями телестудии перед игрой Динамо и Барселоны
© НОК Украины. Элина Свитолина и Жан Беленюк

Украинская теннисистка Элина Свитолина и борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк станут участниками телестудии MEGOGO перед матчем Лиги чемпионов.

2 ноября в 22:00 в Киеве состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграют «Динамо» и Барселона».

Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO. Предматчевая студия начнется в 21:00.

Динамо – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Источник — MEGOGO

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Scofield Lincoln
    Scofield Lincoln, 02.11.2021 21:02
    0
    Кто-то из них, хоть состав Динамо сможет назвать?)
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    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 02.11.2021 20:39
    0
    Что-то Много Беленюка в жизни Элины.
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    rosti79
    online
    rosti79, 02.11.2021 20:33
    0
    иггого всех купили
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