ФОТО. Конте провел первую тренировку в Тоттенхэме

Сегодня Антонио Конте был назначен на пост главного тренера «Тоттенхэма». Сразу после этого итальянский специалист провел свою первую тренировку с новой командой:
Watching on and ready to get started. 🔥 pic.twitter.com/tqcYu7yiCw— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 2, 2021
Taking it all in. 💙 pic.twitter.com/q6ykjDUoMx— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 2, 2021
Источник — Twitter
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