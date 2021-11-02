Элина СВИТОЛИНА: «Тренер? Пока рассматриваем кандидатуры»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая недавно уволила своего тренера Эндрю Беттлса, рассказала о поисках нового наставника:

«Мы пока рассматриваем кандидатуры тренера. Я особо не беспокоюсь об этом, ведь еще есть время. Собственно, в ближайшие недели я и определюсь, с кем буду работать следующий год.

Подытоживая прошлый сезон, я не могу назвать его провальным. Была медаль на Олимпиаде, на которую потребовалось много сил, были определенные сложные психологические моменты. Я стараюсь не фокусироваться на плохом, а двигаться вперед».