Элина СВИТОЛИНА: «Тренер? Пока рассматриваем кандидатуры»

Украинская теннисистка сейчас без тренера

  • 02.11.2021 20:14
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Элина СВИТОЛИНА: «Тренер? Пока рассматриваем кандидатуры»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая недавно уволила своего тренера Эндрю Беттлса, рассказала о поисках нового наставника:

«Мы пока рассматриваем кандидатуры тренера. Я особо не беспокоюсь об этом, ведь еще есть время. Собственно, в ближайшие недели я и определюсь, с кем буду работать следующий год.

Подытоживая прошлый сезон, я не могу назвать его провальным. Была медаль на Олимпиаде, на которую потребовалось много сил, были определенные сложные психологические моменты. Я стараюсь не фокусироваться на плохом, а двигаться вперед».

Источник — Укринформ

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