Элина СВИТОЛИНА: «Тренер? Пока рассматриваем кандидатуры»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая недавно уволила своего тренера Эндрю Беттлса, рассказала о поисках нового наставника:
«Мы пока рассматриваем кандидатуры тренера. Я особо не беспокоюсь об этом, ведь еще есть время. Собственно, в ближайшие недели я и определюсь, с кем буду работать следующий год.
Подытоживая прошлый сезон, я не могу назвать его провальным. Была медаль на Олимпиаде, на которую потребовалось много сил, были определенные сложные психологические моменты. Я стараюсь не фокусироваться на плохом, а двигаться вперед».
Источник — Укринформ
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