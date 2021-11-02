Они заслужили ваш лайк! Динамо U-19 забило 4 гола Бенфике, Баварии и Барсе

Футболисты «Динамо» U-19 победоносно выступают в Юношеской лиге УЕФА

  • 02.11.2021 18:40
  • 1815 просмотров
  • 5 комментариев
Они заслужили ваш лайк! Динамо U-19 забило 4 гола Бенфике, Баварии и Барсе
© ФК Динамо Киев

Футболисты киевского «Динамо» U-19 победоносно выступают в Юношеской лиге УЕФА.

Украинская команда последовательно забила по 4 гола в ворота сверстников из португальской «Бенфики» (4:0), немецкой «Баварии» (4:0) и испанской «Барселоны» (4:1).

После 4-х туров киевляне лидируют в турнирной таблице группы Е (10 очков из 12) и досрочно обеспечили себе выход в весенний раунд соревнований.

Юношеская лига УЕФА. Турнирная таблица

ФОТО. Они заслужили ваш лайк! Динамо U-19 забило 4 гола Бенфике, Баварии и Барсе

Фотографии: официальный сайт Динамо Киев

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 02.11.2021 18:47
    +4
    ona_proigraet, 02.11.2021 18:42
    у меня ощущение, что этим ребятам прививают психологию победителей, в отличие от основной команды, выглядевшей обреченно в последнем матче после Барселоны. Посмотрим изменится ли психология динамовцев в сегодняшнем матче
    Нет, это уровень U19 такой в принципе у всех клубов далек от основных команд. У Барсы u-19 вышло 10 испанцев из 11. Когда последний раз такое было у взрослых? На матче с ДК их было только 5 и это все равно по нынешним меркам сумасшедший показатель. Во-многих, топ-клубах выходят по 1-2 местных игрока, остальные сборники разных сборных мира. Между u19 и взрослыми - пропасть.
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    bullyUA
    bullyUA, 02.11.2021 18:50
    +3
    ona_proigraet, 02.11.2021 18:42
    у меня ощущение, что этим ребятам прививают психологию победителей, в отличие от основной команды, выглядевшей обреченно в последнем матче после Барселоны. Посмотрим изменится ли психология динамовцев в сегодняшнем матче
    Динамо U-21 в прошлом году играло куда лучше, чем U-19. Сейчас многие из них с тренером в Черноморце. Но что-то меня они не радуют.
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    Anton Protsenko
    online
    Anton Protsenko, 02.11.2021 19:44
    0
    Та просто испанцам по 19 лет, а нашим 20+
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    Alex Danchenko
    online
    Alex Danchenko, 02.11.2021 19:28
    0
    bullyUA, 02.11.2021 18:50
    Динамо U-21 в прошлом году играло куда лучше, чем U-19. Сейчас многие из них с тренером в Черноморце. Но что-то меня они не радуют.
    Інший рівень, сподіваюсь що хлопці зберуться і все буде не так погано.
    Ссылка
    ona_proigraet
    online
    ona_proigraet, 02.11.2021 18:42
    0
    у меня ощущение, что этим ребятам прививают психологию победителей, в отличие от основной команды, выглядевшей обреченно в последнем матче после Барселоны. Посмотрим изменится ли психология динамовцев в сегодняшнем матче
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