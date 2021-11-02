Футболисты киевского «Динамо» U-19 победоносно выступают в Юношеской лиге УЕФА.

Украинская команда последовательно забила по 4 гола в ворота сверстников из португальской «Бенфики» (4:0), немецкой «Баварии» (4:0) и испанской «Барселоны» (4:1).

После 4-х туров киевляне лидируют в турнирной таблице группы Е (10 очков из 12) и досрочно обеспечили себе выход в весенний раунд соревнований.

Юношеская лига УЕФА. Турнирная таблица

ФОТО. Они заслужили ваш лайк! Динамо U-19 забило 4 гола Бенфике, Баварии и Барсе

Фотографии: официальный сайт Динамо Киев